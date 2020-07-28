Знаток Скипский отказался от работы с детьми после обвинений в домогательствах

Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский отказался от работы с детьми после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Telegram-канал «Проект» со ссылкой на президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда» Андрея Козлова.

Также он добровольно приостановил участие в Комиссии МАК по работе с детьми и молодежью.

О сексуальных домогательствах Скипского и его неподобающем поведении ранее рассказали несколько бывших учениц знатока, который также работал учителем географии.

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