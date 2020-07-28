Райан Рейнольдс объявил награду в $5 тысяч за плюшевого медведя

Актер Райан Рейнольдс объявил награду в $5 тысяч за возвращение украденного плюшевого медведя жительнице Ванкувера по имени Мара. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Ванкувер: 5000 долларов любому, кто вернет этого медведя Маре. Не задавайте вопросов. Я думаю, что нам всем нужно, чтобы этот медведь вернулся домой», — написал актер.

К своей публикации он прикрепил твит журналистки Дебры Гобл, в котором указано, что медведь находился в украденном у Мары рюкзаке. При этом в медведе находилось устройство с записью голоса матери женщины, скончавшейся от рака.