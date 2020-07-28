Звезды сериала «Друзья» призывают фанатов голосовать на выборах президента США
Звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу призывают фанатов шоу проголосовать на предстоящих выборах президента США.
На странице Лизы Кудроу в Instagram появилось совместное фото актрис.
«Друзья не позволяют друзьям пропускать выборы», — указано в подписи к фотографии.
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу исполнили в культовом сериале роли Рейчел Грин, Моники Геллер и Фиби Буффе.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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