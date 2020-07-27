Okko покажет вертикальный screenlife-сериал «Взаперти» с Чиповской

Мультимедийный сервис Okko покажет вертикальный screenlife-сериал «Взаперти» режиссера Ивана Петухова, снявшего последние части популярной кинофраншизы «Елки».

Главные роли в новом проекте исполняют Анна Чиповская («Последний министр, «Оттепель») и Дмитрий Ендальцев («Последний министр», «Психологини»). Производством сериала занималась кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, премьера на Okko запланирована в начале июля. Договоренность о демонстрации сериала была достигнута в рамках первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, лицом которого в этом году была Чиповская.

По сюжету сериала, пара расстается в канун отмены карантина, но из-за санитарных ограничений будет вынуждена оставаться вдвоем на самоизоляции в течение двух недель после расставания. Авторы обещают рассказать какие трудности ждут людей на выходе из изоляции, как справиться со страхами и усталостью и вернуться к нормальной жизни. Screenlife-формат подразумевает, что все действие сериала будет разворачиваться на экране смартфона. Сам фильм также снят на телефон. «Наша жизнь уже давно перебралась в экранное пространство: здесь мы знакомимся и выясняем отношения, работаем, ходим за покупками и т.д. История о взаимоотношениях сегодня – это история переписок в соцсетях и мессенджерах. Формат скринлайф, когда зритель видит все, что происходит на экране у героя, открывает новое измерение неподдельности происходящего», — объясняет выбор формата шоу Бекмамбетов.

В конце апреля на Okko уже выходил снятый в похожем формате проект «Все вместе», представленный на онлайн-фестивале Screenlife Fest. Новый сериал «Взаперти» будет состоять из 10 серий длиной в 5-7 минут. Съемочная группа планирует завершить производство шоу в течение двух недель.

Тимур Бекмамбетов – один из главных популяризаторов формата screenlife в России. Первый снятый им screenlife-хоррор «Убрать из друзей» (2015) собрал в мировом прокате около $65 млн при бюджете в $1 млн.