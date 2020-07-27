Фронтмен Little Big извинился перед Неттой Барзилай

Фронтмен российской группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram пост, в котором в шутку извинился перед израильской певицей и победительницей «Евровидения-2018» Неттой Барзилай.

Извиниться по-английски он решил после того, как обогнал по просмотрам на YouTube ее клип на песню Toy.

Музыкальный клип Little Big на песню Uno, с которой коллектив должен был выступать на отмененном в 2020 году «Евровидении», стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале конкурса за всю историю. Всего его просмотрели более 136 млн раз. У клипа Нетты 134 млн просмотров.

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