Стивен Сигал хочет вести бизнес в Бурятии

Актер и режиссер Стивен Сигал, ранее совершивший поездку в Бурятию, заявил о желании развивать свой бизнес-проект в рамках программы «дальневосточного гектара», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Сигал прибыл в Бурятию в начале прошлой недели, чтобы посетить Байкал и Иволгинский дацан. Актер поклонился нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова, выпустил мальков в Байкал, провел тренировку с местными спортсменами, а также познакомился с культурой региона.

Он также рассказал, что знает о программе «Дальневосточный гектар», и, возможно, воспользуется этим.

По словам актера, у него есть бизнес-проект, который он разрабатывает на протяжении 40 лет.

«Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», — сообщил Сигал.

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