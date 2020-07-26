Звезда «Унесенных ветром» Оливия Де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет

Англо-американская актриса, обладающая двумя «Оскарами» за лучшую женскую роль Оливия де Хэвилленд скончалась в возрасте 104 лет, сообщает TMZ.

Причины смерти актрисы пока не раскрываются.

Оливия де Хэвилленд была известна по ролям в фильмах «Приключения Робин Гуда» (1938), «Унесенные ветром» (1939), «Наследница» (1949) и «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964). Ее считали одной из последних оставшихся в живых актрис «золотой эры» голливудского кинематографа.

В фильмографии актрисы насчитывается около 40 работ. В 1947 году ей вручили «Оскар» за «Лучшую женскую роль» («Каждому — свое»), а через три года в 1950 году она получила статуэтку за «Лучшую женскую роль» в «Наследнице». Также ей присуждали награды за «Лучшую женскую роль в драме» («Наследница») и за «Лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме» («Анастасия: Загадка Анны») в рамках «Золотого глобуса».