Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин скончался во сне

Британский блюз-роковый гитарист и основатель группы Fleetwood Mac Питер Грин скончался в возрасте 73 лет, сообщает CNN со ссылкой на адвоката семьи музыканта.

По его словам, Грин умер во сне в эти выходные.

«С большой грустью семья объявляет о смерти Грина в эти выходные», — сказал защитник.

Певец, автор песен и гитарист Грин основал Fleetwood Mac с барабанщиком Миком Флитвудом в 1967 году. Позднее к ним присоединился басист Джонни Макви. Они создали такие хиты, как «Albatross», «Black Magic Woman» и «Oh Well». В 1970 году музыкант ушел из группы из-за проблем с наркотиками и психикой. Ему поставили диагноз «шизофрения».

Известно, что Питер Грин был включен в Зал славы рок-н-ролла (1998 год).