В США скончался первый ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?»

Американский телеведущий и актер Реджис Филбин скончался в Соединенных Штатах в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление семьи умершего.

По словам родных ведущего, Филбин умер в ночь на 26 июля за месяц до своего 89-летия. Соболезнования его семье уже выразил президент страны Дональд Трамп, который был лично знаком с актером.

Реджис Филбин был ведущим множества популярных телевизионных шоу в США. Он также длительное время вел интеллектуальное шоу «Кто хочет стать миллионером?», которое появилось в стране в 1999 году.

В общей сложности Филбин провел в эфире американского телевидения более 17 тыс. часов. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Место погребения телеведущего пока не известно.