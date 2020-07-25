Бибер лично приехал поддержать Уэста

Канадский певец Джастин Бибер лично навестил музыканта Канье Уэсте с целью оказать моральную поддержку. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, Бибер посетил ранчо Канье в штате Вайоминг. Отмечается, что Бибер и Уэст близки, из чего издание делает предположение, что канадский певец навестил Уэста, чтобы поддержать.

Как сообщалось, Уэст не отвечает на звонки своей супруги Ким Кардашьян и дважды отказался увидеться с ней. Друзья семьи утверждают, что Кардашьян пытается поговорить с желающим стать президентом США мужем о его психическом здоровье, но он против.

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