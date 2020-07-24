Сын Высоцкого назвал «долбаками» недовольных обновленным памятником поэта

Сын поэта Владимира Высоцкого Никита ответил на критику обновленного монумента его отца и заявил, что лично участвовал в изменениях бюста.

Статуе артиста на Ваганьковском кладбище в Москве было 35 лет. Родные и близкие поэта решили обновить ее, но не всем эти изменения пришлись по душе. В беседе с Daily Storm сын Высоцкого признался, что памятник решили изменить на семейном совете и после беседы с отцовскими друзьями.

При этом Высоцкий-младший резко ответил всем критикам, которым не понравился обновленный монумент. Он назвал их «долбаками», «которые не разбираются».

«Рукавишников, наверное, лучший скульптор на сегодняшний день в России. Говорить, что он сделал что-то плохо, могут даже не дилетанты, а долбаки», — заявил он.

По его словам, памятник останется теперь в таком виде, кто бы и что не говорил, ведь это было решение семьи.

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