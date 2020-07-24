«60 стежков»: звезде «Папиных дочек» сделали операцию на ногах

Актер Михаил Казаков, ставший известным благодаря роли Полежайкина в «Папиных дочках», в беседе с изданием «СтарХит» рассказал о перенесенной операции на ногах.

Две недели назад Казаков травмировал ноги, сорвавшись с 12-метровой высоты. «Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше. Операция состоялась несколько дней назад, все прошло успешно. Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. У меня нет выбора — надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей», — сказал актер, пожаловавшись на сильные боли.

По словам Казакова, его навестил звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов, поддержали актриса Лиза Арзамасова и продюсер Борис Грачевский.

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