Актер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом в США в апреле, сообщает Daily Star.

64-летний актер провел в больнице неделю, это подтвердил его представитель. «Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела», — уточнил представитель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире было подтверждено 15,5 млн случаев заражения коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мел Гибсон спасает дочь в трейлере фильма-катастрофы «Сила природы»

— Мел Гибсон и Дэнни Гловер воссоединятся в «Смертельном оружии 5»

— Мел Гибсон сыграет Санта-Клауса