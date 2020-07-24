Тейлор Свифт выпустит написанный во время карантина альбом

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Певица Тейлор Свифт во время выступления, 2007 год Певица Тейлор Свифт во время выступления, 2007 год
Певица Тейлор Свифт во время выступления, 2007 год
Steve Marcus/Reuters

Певица Тейлор Свифт анонсировала выпуск своего нового студийного альбома под названием «Folklore», написанный ей за время самоизоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Целый новый альбом песен, в который я вложила все свои прихоти, мечты, страхи и размышления», — написала певица.

Восьмой студийный альбом Тейлор Свифт выйдет 24 июня в 00.00 по североамериканскому восточному времени (07.00 мск.)

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