Тейлор Свифт выпустит написанный во время карантина альбом
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Певица Тейлор Свифт анонсировала выпуск своего нового студийного альбома под названием «Folklore», написанный ей за время самоизоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«Целый новый альбом песен, в который я вложила все свои прихоти, мечты, страхи и размышления», — написала певица.
Восьмой студийный альбом Тейлор Свифт выйдет 24 июня в 00.00 по североамериканскому восточному времени (07.00 мск.)
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