Премьера «Мулан» отложена на неопределенный срок
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Студия Disney отложила премьеру блокбастера «Мулан» на неопределенный срок, сообщает CNBC News со ссылкой на заявление представителя студии.
Кроме того, премьеры всех запланированных фильмов серии «Звездные войны» и сиквелы фильма «Аватар» отложены на год, отметили в Disney.
Ранее дата релиза фильма «Мулан» была изменена на 21 августа из-за ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции.
«Мулан» — фильм живого действия по мотивам одноименного мультфильма Disney, вышедшего в 1998 году.
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