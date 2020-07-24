Премьера «Мулан» отложена на неопределенный срок

Студия Disney отложила премьеру блокбастера «Мулан» на неопределенный срок, сообщает CNBC News со ссылкой на заявление представителя студии.

Кроме того, премьеры всех запланированных фильмов серии «Звездные войны» и сиквелы фильма «Аватар» отложены на год, отметили в Disney.

Ранее дата релиза фильма «Мулан» была изменена на 21 августа из-за ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«Мулан» — фильм живого действия по мотивам одноименного мультфильма Disney, вышедшего в 1998 году.

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