Умерла 34-летняя звезда реалити-шоу

Звезда американского реалити-шоу «Плохие девчонки» Демитра «Мими» Роше скончалась в возрасте 34 лет, сообщает Daily Star.

О смерти Демитры сообщил ее друг и коллега по продюсерскому центру Вин Эйма. Причину смерти подруги он называть не стал. «У меня нет слов. Мими была так добра ко всем, кого встречала. Никто не скажет о ней ни одного плохого слова», — написал он в социальных сетях.

Демитра участвовала в восьмом сезоне «Плохих девчонок» в 2012 году. Она продержалась в шоу до конца сезона.