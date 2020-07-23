Деми Ловато помолвилась через два года после передозировки
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27-летняя певица Деми Ловато заявила о помолвке с бойфрендом Максом Эрихом.
В посвященном помолвке посте в Instagram Ловато написала, что влюбилась в Эриха с первого взгляда. «Меня никто так безоговорочно не любил, кроме родителей», — призналась Деми.
Два года назад, 24 июля 2018 года, Деми Ловато была госпитализирована с передозировкой наркотиков. До приезда врачей девушке помогли друзья — они ввели ей препарат, помогающий при передозировке. Деми пришлось провести в больнице и реабилитационном центре несколько месяцев.
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