Генпродюсер «Игры» ответил на обвинения в адрес звезды «Что? Где? Когда?»

Генеральный продюсер телекомпании «Игра ТВ» Андрей Козлов в беседе с изданием «Подъем» отреагировал на обвинения в адрес звезды «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в сексуальных домогательствах.

По словам Козлова, он не может комментировать «события десятилетней давности». «Это было 10 с лишним лет назад? Почему она решила сейчас вспомнить? Она хайпануть решила? Я не могу это комментировать», — сказал он.

Ранее несколько девушек обвинили обладателя «Хрустальной совы» в сексуальных домогательствах. По их словам, это происходило до достижения ими совершеннолетия.

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