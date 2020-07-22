Netflix отменил съемки турецкого сериала о гее
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Стриминговый сервис Netflix отменил производство турецкого сериала «Если бы только», сообщает Deadline.
До этого турецкие власти отказали сервису в лицензии на съемку из-за наличии в сценарии персонажа-гея. Вычеркивать героя из сценария в Netflix отказались.
«Netflix остается верным подписчикам из Турции и турецкому творческому сообществу. Мы гордимся талантливыми людьми, с которыми работаем», — уточняют в компании.
Первый оригинальный турецкий сериал «Защитник» вышел на Netflix в 2018 году.
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