Netflix отменил съемки турецкого сериала о гее

Стриминговый сервис Netflix отменил производство турецкого сериала «Если бы только», сообщает Deadline.

До этого турецкие власти отказали сервису в лицензии на съемку из-за наличии в сценарии персонажа-гея. Вычеркивать героя из сценария в Netflix отказались.

«Netflix остается верным подписчикам из Турции и турецкому творческому сообществу. Мы гордимся талантливыми людьми, с которыми работаем», — уточняют в компании.

Первый оригинальный турецкий сериал «Защитник» вышел на Netflix в 2018 году.

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