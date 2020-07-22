Звезду «Что? Где? Когда?» обвинили в сексуальных домогательствах к школьнице

Журналистка Екатерина Аренина в Twitter пожаловалась, что игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский оказывал ей недопустимые знаки внимания, когда она была несовершеннолетней.

По словам Арениной, Скипский вел у нее географию в 10 классе в 2010 году. «Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский», — написала она.

Аренина утверждает, что сексуальные домогательства со стороны Скипского приходилось терпеть и другим несовершеннолетним.

Михаил Скипский в 2010 и 2016 годах становился обладателем приза телеигры «Что? Где? Когда?» «Хрустальная сова», также организует интеллектуальные игры для школьников.

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