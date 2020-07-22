Друг Юрия Антонова прокомментировал его госпитализацию

Друг советского композитора и исполнителя Юрия Антонова прокомментировал сообщения о его госпитализации.

По словам предпринимателя Андрея Ковалева, артист перестал выходить на связь за несколько дней до госпитализации. «Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему — тишина, даже страшно за него», — сказал он в беседе с «Московским комсомольцем», добавив, что в последний раз общался с Антоновым две недели назад.

До этого Ковалев говорил, что 75-летний Антонов около года назад перенес операцию на колене.

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