Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале «Достоевский». Об этом сообщается на странице Московского драматического театра имени Пушкина в Facebook.

«С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа», — говорится в сообщении пресс-службы.

В театре также выразили соболезнования близким и родным умершего.

Пока причина смерти не указывается.

Сиротин учился в ГИТИС. За свою карьеру он успел сняться в сериалах «Перекрестки судьбы», «Достоевский», «Шериф», а также в фильме «Дирижер».

В театре имени Пушкина он играл в постановке режиссера Константина Богомолова «Принцесса и идиот».