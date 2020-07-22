Канье Уэст спросил у подписчиков, стоит ли ему баллотироваться в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст намекнул в Twitter, что может баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Музыкант спросил у подписчиков, стоит ли ему быть кандидатом в американские президенты: «2020VISION или, может, 24... Я полагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена? Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или нет?»

О намерении Уэста баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Однако эксперты считают, что тот слишком поздно вступил в президентскую гонку, поскольку в ряде штатов истек крайний срок сбора подписей избирателей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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