Госпитализирован Юрий Антонов
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Певец Юрий Антонов госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что у певца начались проблемы с ногой.
Известно, что Антонова уже прооперировали и перевели в общую палату. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Семья музыканта сообщения пока не комментировала.
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