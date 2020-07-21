Госпитализирован Юрий Антонов

Певец Юрий Антонов госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что у певца начались проблемы с ногой.

Известно, что Антонова уже прооперировали и перевели в общую палату. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Семья музыканта сообщения пока не комментировала.

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