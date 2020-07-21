«Боря» из «Интернов» работает официантом в Лондоне
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Актер Дмитрий Шаракоис работает официантом в популярном ресторане в Лондоне, куда переехал год назад, сообщает «СтарХит».
Известно, что Шаракоис и далее намерен жить в Европе, хотя с актерской карьерой в России пока не прощается.
Самая известная роль Шаракоиса — роль «ботаника» Бори Левина в сериале «Интерны». Артист играл в сериале до третьего сезона, однако неожиданно покинул проект. Сам он объяснял, что не хотел быть заложником одного амплуа.
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