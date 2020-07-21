Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса

Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.

По словам Эммериха, новая дата премьеры будет объявлена позже. В студии заверяют, что она состоится в 2020 году тогда, когда кинотеатры смогут безопасно открыться для посетителей.

Премьера «Довода» с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном должна была состояться в июле 2020 года, но была дважды перенесена из-за коронавируса: на 30 июля и на 12 августа.

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