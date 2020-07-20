Эмбер Херд выступила против Джонни Деппа в суде

Актриса Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джонни Деппа, сообщает «Би-би-си».

По словам Херд, она навещала Деппа на съемках «Пиратов Карибского моря» в Австралии в 2015 году и чувствовала себя в это время его заложницей, подвергаясь «психологическому, физическому, эмоциональному» насилию. Она уточнила, что после общения с Деппом у нее были разбиты губа и нос, были порезы на руках. Херд рассказала, что Депп порвал ее платье и толкал. «Он так сильно держал меня за шею, что я не могла дышать. Я пыталась сказать ему это, я думала, что он меня убьет», — поделилась актриса.

Позже она нашла куски своего вечернего платья, в которые якобы было завернуто мясо. Также Херд ответила на вопрос суда о кончике пальца Деппа, который в результате ссоры оказался отрезан. Херд утверждает, что не видела, как это произошло.

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Эмбер Херд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эмбер Херд могла пострадать от рук Илона Маска

— Джонни Депп показал полученный в ссоре с Эмбер Херд синяк

— Ванесса Паради и Вайнона Райдер заступились за Джонни Деппа перед судом