Актера советского фильма «Старый Новый год» избили и ограбили в Москве

Актера Валентина Карманова, сыгравшего в советском фильме «Старый Новый год», избили и ограбили в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время 51-летний Карманов работает охранником в магазине. По данным Mash, 15 июля на него напали злоумышленники, которые, избив мужчину, забрали у него все деньги. Сейчас Карманов находится дома, жалуется на опухшую ногу и травмы лица, указано в сообщении канала.

Карманов в детстве прочитал на кинопробах стихотворение Роберта Рождественского про маленького человека, после чего получил роль в фильме. Однако после этого в профессии актера он не остался.

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