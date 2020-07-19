Умер испанский писатель Хуан Марсе

Скончался испанский писатель Хуан Марсе. Об этом сообщает литературное агентство Carmen Balcells.

Писатель умер в возрасте 87 лет в Барселоне.

Хуан Марсе получил известность после гражданской войны в Испании. Он написал такие романы как «Запертые с одной игрушкой», «Последние вечера с Тересой», «Темная история кузины Монтсе», «Двуликий любовник», «Чары Шанхая», «Любовные песни в клубе Лолиты». Произведения писателя не раз экранизировали.

Марсе являлся лауреатом множества национальных и международных премий.