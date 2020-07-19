Скончалась актриса сериала «Убойная сила» Марина Макарова

Актриса Камерного театра Марина Макарова скончалась в возрасте 45 лет. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «Вконтакте».

«Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится в сообщении.

По данным издания KOSTROMA.TODAY, в июне актрисе диагностировали рак желудка 4-ой степени. Она проходила курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере.

Макарова родилась в Костроме в 1974 году, после школы поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Она сотрудничала с театром «Приют комедиантов», а также играла в антрепризах. Марина снималась в нескольких сериалах – самой известной стала роль в первом сезоне сериала «Убойная сила».