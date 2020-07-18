Татьяна Лазарева назвала «чудовищную» ошибку молодости
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Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что является ее «чудовищной» ошибкой молодости. Об этом она написала в своем Instagram.
Актриса заявила, что такой ошибкой является ранее решение выйти замуж.
«В 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя десять лет», — написала Лазарева.
Ее публикация была посвящена 25-летию ее сына Степана Лазарева. Телеведущая добавила, что расписалась с артистом Михаилом Шацем в день рождения сына и уточнила, что в этот день отмечает и 22 года брака.
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