Netflix назвал свой самый популярный фильм

Стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг самых популярных собственных фильмов, передает Bloomberg.

Учитывалось количество просмотров фильмов в первые четыре недели после премьеры. Первое место занял фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом с 99 млн просмотров, второе – «Птичий короб» с Сандрой Буллок с 89 млн просмотров, третье – «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом с 85 млн просмотров.

В Netflix просмотр засчитывается, если подписчик включил фильм хотя бы на две минуты.

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