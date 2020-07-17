Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения

Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова для утверждения обвинительного заключения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дело находится в прокуратуре», — сказал источник.

Он отметил, что после дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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