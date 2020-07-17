Нагую и истекающую кровью рэпершу Megan Thee Stallion задержали в Голливуде

Рэпера Tory Lanez (настоящее имя Дейстар Петерсон) и рэпершу Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит) задержали 12 июля при странных обстоятельствах в Голливуде, сообщает TMZ.

27-летний Дейстар, 25-летняя Меган и их подруга Келси вместе уехали с вечеринки на машине с шофером. Установлено, что девушки захотели покинуть машину, тогда в ней раздалась стрельба.

Прибывшие на место стрельбы полицейские увидели, как нагая и истекающая кровью Меган выходит из машины. Девушку задержали, у нее были раны на ногах. Полицейские заключили, что выстрел был произведен в воздух, а рэперша порезалась стеклом. Некоторые источники сообщают, что стреляли в Меган. Полиция задержала Tory Lanez за пистолет, найденный в автомобиле, а не за стрельбу.

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