Мишустин обратился к празднующему юбилей Рыбникову

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил композитора Алексея Рыбникова с 75-летием.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства. «Вы обладаете уникальной способностью работать в самых разных жанрах, создавать мелодически красивые произведения – культовые рок-оперы, яркие саундтреки к спектаклям и фильмам, глубокие симфонии. Ваши мелодии стали украшением добрых и весёлых сказок, романтических историй, исторических драм», — обратился к юбиляру Мишустин, отметив, что музыка Рыбникова близка людям разных поколений.

Алексей Рыбников — автор рок-опер «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» на слова Павла Грушко и «Юнона и Авось» на поэму Андрея Вознесенского. Оперы были поставлены на сцене Театра им. Ленинского комсомола режиссером Марком Захаровым. В 1988 году Рыбников основал при Союзе композиторов производственно-творческое объединение «Современная опера», на основе которого в 1992 году создал Театр Алексея Рыбникова.

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