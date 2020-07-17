Сестру Тони Брэкстон госпитализировали с передозировкой

Сестра певицы Тони Брэкстон Тэймар была госпитализирована в Лос-Анджелесе после того, как ее нашли в номере отеля без сознания.

43-летнюю звезду реалити-шоу нашел ее бойфренд Дэвид. Как сообщает The Blast, Дэвид позвонил в «911» и сказал, что Тэймар пила алкоголь и приняла неизвестное количество ранее выписанных ей лекарств.

В полиции Лос-Анджелеса подтвердили, что действительно получали звонок о возможной передозировке. Представители Брэкстон заявили, что у нее был тяжелый и эмоциональный день. «Молитесь за нее», — сказал представитель звезды реалити-шоу. YouTube-шоу, которое должна была в день госпитализации провести Тэймар Брэкстон, отменено.

О состоянии Тэймар Брэкстон сейчас неизвестно.