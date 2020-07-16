Шнуров отказался раскрыть свои политические планы участникам «Ленинграда»

Представитель Сергея Шнурова, гитарист и менеджер группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин сказал «Газете.Ru», что лидер группы отказался комментировать ему сообщение о выдвижении в Государственную Думу.

«Все мои попытки взять комментарий закончились тем, что Сергей отправляет всех журналистов на RTVi, якобы он там уже раскрыл эту тему. Он, к сожалению, всех отсылает туда и ничего больше комментировать не хочет», — заявил Гугучкин.

О политических планах Шнурова сообщил лидер Партии роста Сергей Титов во время рабочей поездки в Челябинск. Музыкант в беседе с RTVi опроверг информацию. «Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — ответил Шнуров.

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