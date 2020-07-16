Шнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

Российский музыкант Сергей Шнуров в беседе с RTVI опроверг информацию о том, что якобы планирует баллотироваться в 2021 году в Государственную думу от Партии роста.

Ранее об этих планах во время рабочей поездки в Челябинск сообщил лидер Партии роста Сергей Титов. «Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — посмеялся Шнуров.

Сергей Шнуров вступил в Партию роста в начале 2020 года.

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