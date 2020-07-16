Полунин объяснил «исчезновение» татуировки с Путиным со своей груди

Танцовщик Сергей Полунин на днях опубликовал в Instagram фото с чистой кожей и без татуировки с изображением президента России Владимира Путина на груди.

Как выяснилось, татуировку с Путиным он не сводил и не собирается. «Если когда-нибудь я буду сводить свои татуировки, то портрет Путина станет последним из того, что я удалю», — цитирует Полунина сайт kp.ru.

Ажиотажу вокруг «исчезновения» татуировки он удивился. «Я много путешествую и уважаю традиции стран и журналов, для которых я снимаюсь. Если меня просят что-то замазать, мы наносим специальную краску, чтобы кожа была чистой», — сказал он, добавив, что некоторые фотосессии не должны быть связаны с политикой.

Портрет российского президента появился на груди Полунина два года назад, когда украинский артист получил российский паспорт.

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