«Безголосые и бездумные обезьяны»: Маша Распутина распекла коллег по сцене

Певица Маша Распутина в новом интервью «Собеседнику» распекла коллег по сцене.

По словам 56-летней Распутиной, новые артисты ей не нравятся. «По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, — ужасно, все на низком уровне. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь», — переживает Маша.

Современное кино Распутину тоже не устраивает. «На чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе», — поделилась артистка, добавив, что предпочитает смотреть болливудские фильмы и турецкие сериалы.

Маша Распутина начала музыкальную карьеру в конце 1980-х. Исполнительница хитов «Я родилась в Сибири», «Синий понедельничек», «Роза чайная» и др.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Маша Распутина рассказала об инциденте с Зеленским

— Распутина после телескандала назвала дочь Успенской невменяемой

— Маша Распутина опровергла слухи о пропавшей дочери