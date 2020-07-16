Жена Джейми Оливера перенесла третий выкидыш подряд

Супруга ресторатора-шоумена Джейми Оливера Джулс не станет матерью в шестой раз, рассказала она в подкасте Made By Mammas.

По ее словам, после рождения сына Ривера в 2016 году она перенесла три выкидыша. «Последний из них — три недели назад. И я думаю — нет. Мне бы хотелось снова стать мамой, но нужно убедиться, что это хорошая идея — психически и физически. Мне почти 46», --цитирует Джулс Оливер Hello.

Джулс допустила, что еще в течение года будет раздумывать над возможностью снова стать матерью, а после навсегда закроет для себя эту главу жизни.

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