«Костоломная усталость»: Том Хэнкс описал симптомы коронавируса

Актер Том Хэнкс в одном из новых интервью рассказал о симптомах коронавирусной инфекции, которую перенес весной вместе с женой Ритой Уилсон.

Хэнкс и Уилсон заболели в Австралии, но не знают, каким образом. У Риты, по словам Тома, была сильная лихорадка, она потеряла обоняние и вкус. «Всякий раз, когда я двигался, я чувствовал, как что-то трескается внутри меня», — цитирует Хэнкса Daily Mail. Свою усталость в этот период он назвал «костоломной».

Сейчас, по словам актера, он не знает, приобрели ли они с женой иммунитет к заболеванию.

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