Актер Титоренко отсудил у МХАТа 160 тысяч рублей

Актер Александр Титоренко отсудил у МХАТа имени Горького почти 160 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Оклад работавшего в театре с 2006 года Титоренко составлял 150 тыс. руб. в месяц. В 2019 году руководство понизило актеру зарплату, лишив надбавок, из-за чего он и решил судиться с театром.

Титоренко требовал взыскать с театра 300 тыс. руб., но Таганский суд Москвы удовлетворил его иск частично. Всего в пользу артиста взыскана задолженность по выплате стимулирующей надбавки в размере 153 264 руб., денежная компенсация в размере 3 469 руб. и компенсация морального вреда в размере 3 тыс. руб.

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