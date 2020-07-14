Тодд Филлипс показал неизвестные кадры со съемок «Джокера»
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Режиссер Тодд Филлипс показал в Instagram неизвестные кадры со съемок своего фильма «Джокер».
На фотографиях можно увидеть Хоакина Феникса в роли суперзлодея Артура Флека. На одном из кадров он стоит спиной к фотографу и смотрит на лестницу, на которой танцует в фильме.
«Джокер» вышел в российский прокат в октябре 2019 года. Картина получила «Оскар» в категориях «Лучшая мужская роль» (Хоакин Феникс) и «Лучшая музыка к фильму» (Хильдур Гуднадоуттир).
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