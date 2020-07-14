Артиста балета из Якутии убило молнией

Артиста балетной труппы Государственного театра оперы и балета Якутии Василия Кириллина убило молнией, передает ТАСС со ссылкой на источник в театре.

23-летний Кириллин погиб 13 июля. По словам коллег, он подавал надежды как будущий солист. «Василий имел хорошие природные данные, сценическую фактуру, танцевал во всех репертуарных и премьерных спектаклях — в массовых сценах и сольных эпизодах, в классических и современных балетах. Успешно выступал в международных гастролях», — рассказали в театре.

Похороны состоятся в Таттинском районе региона.

Василий Кириллин — выпускник Якутского хореографического колледжа им. А. и Н. Посельских 2015 года. В том же году начал сценическую деятельность, после прохождения воинской службы продолжил работу в театре.