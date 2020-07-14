Главного героя подменили в трейлере пятого сезона «Люцифера»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер».

По сюжету, из Ада возвращается Король демонов в исполнении Тома Эллиса. Люцифер ведет себя странно, и выясняетcя, что его подменили — это не он, а брат-близнец архангела Михаил. Он начинает крутить роман с Хлоей Деккер в исполнении Лорен Джерман. Однако Люцифер хочет восстановить порядок и вернуть себе свою жизнь.

Премьера пятого сезона запланирована на 21 августа. Ранее сериал был продлен на шестой сезон.

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