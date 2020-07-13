«Сваты» лишились двух главных героев

В седьмом сезоне сериала «Сваты» не будет двоих из главных персонажей, сообщает сайт kp.ru.

Актеры, игравшие роль Николая Николаевича и Людмилы Степановны — родителей Ольги Николаевны — скончались. Владимир Зельдин умер в 2016 году, а Ольга Аросева — еще в 2013.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Съемки седьмого сезона продолжатся в 2021 году. В 2020 году они не были завершены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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