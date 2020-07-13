Опубликован трейлер мультсериала Star Trek
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Телеканал CBS опубликовал трейлер мультсериала Star Trek: Lower Decks от сценариста «Рика и Морти» Майка Макмахана.
Главные герои нового сериала — команда космического корабля «Серритос», занимающиеся обслуживанием судна, но мечтающие о больших подвигах. Премьера мультсериала Star Trek состоится 6 августа на CBS.
Сериал будет состоять из десяти 30-минутных эпизодов.
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