Стас Михайлов вышел под проливной дождь ради Лукашенко
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Певец Стас Михайлов спустился со сцены под приливной дождь ради встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Sputnik Беларусь.
Во время выступления на фестивале в Александрии Михайлов вышел поблагодарить Лукашенко за мероприятие. Он отказался от зонта, заявив, что должен промокнуть, чтобы поприветствовать белорусского лидера.
После этого Михайлов исполнил свою новую песню.
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