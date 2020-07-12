У индийской актрисы Айшварии Рай обнаружили коронавирус

Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь Арадхья заразились коронавирусом COVID-19. Об этом в своем Twitter написал индийский актер Абхишек Баччан, который является супругом звезды Болливуда.

Как сообщил Баччан, его жена и дочь получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию нового типа.

По его словам, Рай и Арадхья «будут проходить карантин дома».

Ранее стало известно, что у болливудского актера Амитабха Баччана выявлен коронавирус.

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